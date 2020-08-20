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"Бавария" установила исторический рекорд Лиги чемпионов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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ФК Бавария

Бавария заработала за сезон ЛЧ 120 млн евро.

Немецкая "Бавария" гарантированно заработает более 120 миллионов евро по итогам выступлений в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, установив финансовый рекорд за всю историю проведения турнира, сообщает Kicker.

Предыдущее достижение принадлежало "Барселоне", которая заработала 117,73 млн евро в 2019 году.

В нынешнем сезоне система выплат выглядит следующим образом:

  • Выход в групповой этап: 15,25 миллиона евро;

  • Групповой этап: 2,7 млн евро за победу. (16,2 млн евро за 6 побед);

  • Выход в 1/8 финала: 9,5 млн евро;

  • Выход в четвертьфинал: 10,5 млн евро;

  • Выход в полуфинал: 12 млн евро;

  • Выход в финал: 15 млн евро;

Победа в Лиге чемпионов: 4 млн евро + 3,5 млн евро за попадание в Суперкубок УЕФА.

При этом "Бавария" получит дополнительно 33,24 млн евро, поскольку занимает третью позицию в рейтинге, основанном на результатах команды в Лиге чемпионов за последнее десятилетие. Также мюнхенцы заработают 11,5 млн евро от телевизионных прав.

В результате клуб получит в общей сложности 123 миллиона евро. Сумма возрастет до 130 миллионов в случае победы в ЛЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бавария" в воскресенье, 23 августа, сыграет в финале Лиги чемпионов против французского ПСЖ. Поединок пройдет в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш". Названы телеканалы, которые покажут встречу.

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Лига чемпионовФК Бавария
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