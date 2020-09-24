"Бавария" – "Севилья": смотреть онлайн Суперкубок УЕФА
Мюнхенская "Бавария" и испанская "Севилья" в четверг, 24 сентября, разыграют Суперкубок УЕФА.
Команды сойдутся в битве за трофей на стадионе "Пушкаш Арена" в столице Венгрии Будапеште. Отметим, что на стадионе будут присутствовать болельщики, организаторы допустят на игру около 20 тысяч фанатов. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Севилья". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БАВАРИЯ – СЕВИЛЬЯ
Суперкубок УЕФА. Финал
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Севилья" (Испания) – 0:0
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13 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем вас, дорогие любители футбола! В Будапеште будет разыгран Суперкубок УЕФА-2020.
Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона, не включив в список Лионеля Месси и Криштиану Роналду.