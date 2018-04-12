"Бавария" - "Севилья": обзор четвертьфинала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграла вничью с испанской "Севильей" и благодаря победе в первом матче (2:1) вышла в следующий этап соревнований.

"Обозреватель" предлагает своим читателям видеообзор этой встречи.

"Бавария" Германия – "Севилья" Испания - 0:0

Бавария – Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья (Зюле, 87), Мартинес, Роббен, Киммих, Хамес, Рибери (Алькантара, 71), Левандовски (Вагнер, 77), Мюллер.

Севилья – Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Банега, Нзонзи, Васкес (Нолито, 81), Сарабия (Сандро Рамирес, 70), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 65).

Предупреждения: Меркадо (2), Нзонзи (11), Банега (81), Вагнер (90).

Удаление: Корреа (90).

Напомним, что в параллельной игре мадридский "Реал" на 7-й добавленной минуте добыл необходимый результат и также вышел в 1/2 финала.