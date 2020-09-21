"Бавария" – "Севилья": назван фаворит Суперкубка УЕФА

Мюнхенская "Бавария" и испанская "Севилья" в четверг, 24 сентября, разыграют первый евротрофей сезона.

На стадионе "Пушкаш Арена" в столице Венгрии Будапеште команды разыграют Суперкубок УЕФА. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Севилья". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Немецкая команда считается явным фаворитом встречи. Ставки на победу "Баварии" в основное время принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех испанцев достигают уровня 6,50.

При этом на то, что мюнхенцы станут обладателем трофея, можно поставить с коэффициентом 1,17. А на "Севилью" предлагается котировка 4,50.

Отметим, что на поединке будут присутствовать болельщики. При этом стадион будет заполнен на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, мюнхенская "Бавария" установила исторический рекорд в Лиге чемпионов, выиграв все матчи турнира за сезон.