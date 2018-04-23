Бавария – Реал: прогноз букмекеров на первый полуфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария", по мнению аналитиков, имеет небольшой перевес в первом полуфинале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Команда Юппа Хайнкеса примет действующего победителя турнира на стадионе "Альянц-Арена" в среду, 25 апреля. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Бавария – Реал. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры отдают преимущество хозяев поля. Ставки на победу мюнхенской команды принимаются с коэффициентом 2,05. Показатели на ничью достигают уровня 3,60. А триумф "Реала" оценивается котировкой 3,30.

В то же время эксперты практически уверены, что болельщики увидят немало забитых мячей. На то, что в игре будет не менее трех голов, можно поставить с коэффициентом 1,53.

Как сообщал "Обозреватель", мадридский "Реал" пробился в полуфинал Лиги чемпионов, со скандалом выиграв у "Ювентуса".