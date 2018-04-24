Бавария – Реал: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграет на выезде с мюнхенской "Баварией". Команды встретятся на стадионе "Альянц-Арена" в среду, 25 апреля. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляция Бавария – Реал. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Команды являются рекордсменами по количеству встреч между собой в еврокубках. Поединок в Мюнхене станет юбилейным, двадцать пятым, для грандов европейского футбола. На сегодняшний день в активе соперников по 11 побед, а еще две встречи завершились вничью. Разница мячей 37-36 в пользу "Реала".

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Эти команды встречались между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов минувшего сезона. Тогда при скандальном судействе венгра Виктора Кашшаи "Реал" сумел одолеть противника в овертайме ответной встречи (2:1, 1:2, д.в. 3:0).

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч

Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"

Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Реал" (Мадрид, Испания) – 0:0

"Бавария" (ориентировочный состав): Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба – Мартинес, Алькантара – Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски

"Реал" (ориентировочный состав): Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич, Иско – Бензема, Роналду

Как сообщал "Обозреватель", "Бавария" перед матчами с "Реалом" объявила имя нового тренера.