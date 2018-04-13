"Бавария" после жеребьевки Лиги чемпионов объявила нового тренера

Полуфиналист Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" объявила о назначении хорвата Нико Ковача на пост главного тренера команды. Это произошло сразу после жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов, по итогам которой немцам определили в соперники мадридский "Реал".

Ковач, который защищал цвета "Баварии" с 2001 по 2004 год. Наставником ФК "Голливуд", как называют мюнхенцев, хорват станет с 1 июля текущего года. На этом посту он сменит легендарного Юппа Хайнкеса, сообщает официальный сайт действующих чемпионов Германии. Любопытно, что ассистентом Нико будет его родной брат Роберт.

Соглашение хорватского специалиста с "Баварией" будет рассчитано до конца июня 2021 года.

Как сообщал "Обозреватель", болельщики разоблачили подтасовку результатов жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов.