Бавария - Ливерпуль: онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов

Одна из топовых пар 1/8 финала Лиги чемпионов выяснит отношения в Мюнхене, где "Бавария" примет "Ливерпуль".

После жеребьевки это противостояние казалось самым лучшим в 1/8-й. Но в первом матче команды явно не оправдали ожиданий, расписав довольно прагматичную ничью 0:0. Теперь матч в Германии обрел еще большее стратегическое значение, когда на первый план выйдет тактика и стратегия, а не зрелищность.

Ко всему прочему за пару дней до поединка на "Альянц-Арене" в "Ливерпуле" заговорили о том, что могут и пожертвовать Лигой чемпионов ради того, чтобы полноценно побороться за чемпионство в АПЛ, которое "красные" уже заждались (в последний раз золото АПЛ было у "Ливерпуля" аж 19 лет назад).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча в Мюнхене, который начнется в 22:00 по киевскому времени.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА (ОТВЕТНЫЙ МАТЧ)

Мюнхен (Германия). "Альянц-Арена". 22:00

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине увидеть противостояние двух грандов европейского футбола можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 2". Кроме того, трансляцию из Германии в своей сетке запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3", а также белорусский "Беларусь 5".

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