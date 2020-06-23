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"Бавария" и ПСЖ интересуются футболистом "Шахтера"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,5 т.
Додо в составе 'Шахтера' в матче Лиги Европы

Додо в составе "Шахтера" в матче Лиги Европы

Защитник донецкого "Шахтера" Додо подтвердил интерес к своей персоне со стороны "Баварии" и ПСЖ.

"Я очень рад, что в моей кандидатуре заинтересованы такие большие европейские клубы. Мой агент отправил мне информацию об этом, несмотря на то, что я не хочу, чтобы меня сейчас беспокоили", – рассказал бразилец в интервью изданию Globo.

Додо отметил, что на сегодняшний день он полностью сосредоточен на выступлениях за украинскую команду.

"Я уважаю клуб, у меня здесь все получается. Вопросами моего будущего занимаются агенты. "Шахтер" продолжает выступления в Лиге Европы, и я хочу проявить себя в этом турнире. Тем не менее, речь идет о больших клубах, европейских гигантах. Переход в один из них хорошо бы сказался на моей карьере", – подытожил Додо.

Бразилец принял участие в 31 матче в составе "горняков", отличившись двумя забитыми голами и пятью результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Бавария" предложила за Додо 25 миллионов евро, но "Шахтер" хочет получить больше денег за своего бразильского таланта.

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