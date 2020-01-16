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16 января • обновлено в 14:18
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"Бавария" готовит супертрансфер футболиста "Шахтера"

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Мюнхенская "Бавария" проявляет предметный интерес к правому защитнику "Шахтера" бразильцу Додо.

Как сообщает издание Goal, мюнхенцы уже вступили в переговоры по игроку и предложили "горнякам" за Додо 25 млн евро. Впрочем, также сообщается, что "Шахтер" хочет получить за бразильца не менее 30 млн евро.

Додо

Додо

ФК "Шахтер"

Напомним, что донетчане купили Додо у бразильской "Коритибы" в январе 2018 года за 2 млн евро. Изначально бразилец в команде закрепиться не смог и через полгода отправился на сезон в аренду в португальскую "Виторию" (Гимарайнш).

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Вернувшись из Португалии, 21-летний футболист сумел зарекомендовать себя перед Луишем Каштру и в нынешнем сезоне выходил на поле в 17 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года появились слухи, что "Бавария" предложила "Шахтеру" 50 миллионов евро за трансфер бразильского полузащитника Тете, однако позже эта информация не подтвердилась.

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Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Место
Германия Мюнхен
Теги
ФК Шахтер ФК Бавария
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