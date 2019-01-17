"Барселону" могут исключить из соревнований: названа причина

Каталонскую "Барселону" могут исключить из розыгрыша Кубка Испании. Во время поединка против "Леванте" в 1/8 финала "сине-гранатовые" выпустили на поле дисквалифицированного игрока Чуми Брандариса.

Защитник "Барселоны Б" перебрал желтых карточек и должен был пропустить предстоящие поединки. В правилах турнира сказано, что дисквалификация игрока распространяется на все соревнования и на обе команды каталонского клуба. Таким образом Брандарис не имел права принимать участие в поединке Кубка Испании, сообщает El Mundo.

Чуми Брандарис Marca

Из-за этой ситуации "Барселона" рискует быть исключенной из соревнований, так как в дисциплинарном кодексе за подобное нарушение команду ожидает дисквалификация.

Каталонцы отрицают свою вину, ссылаясь на статью в правилах, согласно которой некоторые дисквалификации игроков распространяются лишь на турнирах, где было совершено нарушение.

Несколько лет назад в подобную ситуацию попал главный конкурент каталонцев – мадридский "Реал", который выпустил на поле в матча Кубка Испании дисквалифицированного Дениса Черышева и был исключен из турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дебютант "Леганеса" защитник Василий Кравец помог своему новому клубу одержать победу в матче 1/8 финала Кубка Испании над мадридским "Реалом" - 1:0.

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