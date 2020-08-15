"Барселона" заплатит 5 млн евро, если "Бавария" выиграет Лигу чемпионов

Максим Иншаков Футбол 16:39, 15.08.2020 Обновлено: 17:31, 15.08.2020

"Ливерпуль" получит бонусную выплату от "Барселоны" если полузащитник Филиппе Коутинью, выступающий за "Баварию" на правах аренды из каталонского клуба, выиграет Лигу чемпионов, сообщает СЭ.

В договор о переходе Коутинью из "Ливерпуля" в "Барселону", который состоялся зимой 2018 года, включен пункт о выплате мерсисайдцам бонуса в размере 4,5 млн фунтов в случае, если бразилец победит в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Бавария" разгромила "Барселону" (8:2) в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Коутинью отличился дублем в ворота команде, которой принадлежат права на него. Трансфер бразильца обошелся "Барселоне" в 145 миллионов евро зимой 2018 года.

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