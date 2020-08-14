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"Барселона" за 90 минут до матча с "Баварией" сообщила о COVID-19 в команде

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
2,2 т.
Самюэль Умтити

Самюэль Умтити заразился коронавирусом. ФК "Барселона"

Французский легионер каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом за полтора часа до четвертьфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" сообщила пресс-служба испанского клуба.

"После проведенных в четверг, 13 августа, ПЦР-тестов игрок первой команды Самюэль Умтити сдал положительный результат на COVID-19. У футболиста нет симптомов, он здоров и находится дома на самоизоляции. Клуб проинформировал соответствующие спортивные органы и органы здравоохранения, а также отслеживает всех людей, которые контактировали с игроком, чтобы они могли пройти соответствующие тесты ПЦР", – говорится в заявлении "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) исключил из Лиги чемпионов клуб из Косова из-за коронавируса.

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