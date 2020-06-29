"Барселона" за 82 млн евро продала бразильского легионера "Ювентусу"

Александр Чеканов Футбол 19:23, 29.06.2020

Каталонская "Барселона" объявила о том, что согласовала с туринским "Ювентусом" трансфер бразильского полузащитника Артура за 82 миллиона евро.

23-летний футболист присоединится к итальянской команде по окончании нынешнего сезона. Туринцы заплатят за игрока 72 миллиона евро, а еще 10 млн прописаны в контракте между клубами в качестве бонусов, информирует пресс-служба "Барселоны".

Артур перешел в каталонский клуб из бразильского "Гремио" летом 2018-го года. В футболке "Барсы" полузащитник провел 71 матч – 47 в национальном чемпионате, 10 в Кубке Испании, 13 в Лиге чемпионов и одну игру в Суперкубке страны. На счету бразильца четыре забитых мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности конфликта между футболистами "Барселоны" и главным тренером Кике Сетьеном.

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