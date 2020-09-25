"Барселона" ведет переговоры по звезде сборной Украины – СМИ

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в каталонской "Барселоне".

Такой информацией располагает известный итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари. Как написал он на своей странице в социальной сети Twitter, испанский гранд уже начал переговоры с английским "Манчестер Сити".

По утверждению представителя СМИ, речь на данный момент идет об аренде 23-летнего футболиста на один сезон.

Отметим, что Александр Зинченко в минувшем сезоне провел за "Манчестер Сити" 25 матчей во всех турнирах и забил один гол. Ранее стало известно о том, что украинец может продолжить карьеру в итальянском "Наполи".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко женился на журналистке каналов "Футбол 1/2/3" Владе Щегловой.