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"Барселона" уволила главного тренера

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,1 т.
Кике Сетьен

"Барселона" уволила Кике Сетьена.

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен был уволен со своего поста спустя несколько дней после позорного поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии" со счетом 2:8.

Как сообщает издание AS, общаясь с местными СМИ, президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сказал, что "Сетьен уволен".

Напомним, что испанский специалист пришел в "Барселону" после работы в "Бетисе" в январе 2020 года, заменив Эрнесто Вальверде на посту главного тренера. Под его руководством каталонский клуб проиграл чемпионство мадридскому "Реалу", заняв второе место в Ла Лиге, и остался без трофеев в сезоне 2019/20, вылетев в четвертьфиналах Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" уволил Маурицио Сарри после провала в ЛЧ и назначил на его место тренера-дебютанта.

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ФК Барселона
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