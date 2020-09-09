"Барселона" установила мировой рекорд

Максим Иншаков Футбол 18:21, 9.09.2020 Обновлено: 18:32, 9.09.2020

Каталонская "Барселона" стала первым спортивным клубом в мире, который набрал 10 миллионов подписчиков в Youtube.

Единственный, кто превышает показатель "сине-гранатовых" из мира спорта это НБА: на аккаунт Ассоциации подписано 14,8 миллиона человек.

"Барселона" набрала 10 млн подписчиков в Youtube
Официальный сайт ФК "Барселона"

YouTube анонсировал вручение испанцам специального приза Diamond Creator Award. Трофей выглядит как стеклянная кнопка.

Среди стран по колличеству подписчиков на канал "Барсы" лидирует США. Второе место у Испании. Дальше идут Бразилия, Индонезия и Мексика.

Ближайший конкурент "Барселоны" в Youtube - мадридский "Реал" (5,92 фолловеров). Тройк замыкает "Фламенго" с показателем 5,55.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

  1. "Барселона" – 10 млн

  2. "Реал" – 5,92

  3. "Фламенго" – 5,55

  4. "Ливерпуль" – 4,98

  5. "Манчестер Юнайтед" – 3,21

  6. "Ювентус" – 2,88

  7. "Манчестер Сити" – 2,72

  8. ПСЖ – 2,56

  9. "Челси" – 2,1

  10. "Арсенал" – 1,96

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси, выступавший в каталонском клубе на протяжении 20 лет, в конце августа уведомил "Барселону", что он намеревался уйти бесплатно.

"Барса" отказалась признать досрочный разрыв в контракте, заявив, что момент для его использования прошел в июне. Переговоры обеих сторон зашли в тупик.

Чтобы не доводить дело до суда, аргентинец принял решение продолжить выступление в "Барселоне".

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