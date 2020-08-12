"Барселона" сообщила о коронавирусе у одного из футболистов

Один из футболистов "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, девять игроков команды прошли ПЦР-тестирование перед стартом предсезонной подготовки команды, и у одного из них был выявлен COVID-19. Он хорошо себя чувствует и находится на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.

Отмечается, что игрок не контактировал ни с кем из футболистов первой команды "Барселоны", которые отправятся в Лиссабон на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Поединок состоится в пятницу, 14 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое игроков мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом и пропустят матч за выход в полуфинал ЛЧ против "Лейпцига", который состоится в четверг, 13 августа.