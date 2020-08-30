"Барселона" согласилась продать Месси: Daily Mirror назвал клуб и сумму

"Барселона" согласилась продать нападающего Лионеля Месси в "Манчестер Сити", сообщает британский таблоид Daily Mirror.

По информации издания каталонцы запрашивают за 33-летнего аргентинца 280 миллионов евро. Также рассматривается вариант включения в сделку нескольких футболистов "Сити" с доплатой в размере 134 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя 20 лет после перехода в "Барселону", Месси сообщил каталонцев о своем желании покинуть клуб, чтобы играть за другую команду в этом сезоне.

Позже было опубликовано письмо Лео, в котором он просит "Барселону" об уходе.

"Барселона" отреагировала на просьбу Месси, отметив, что будет требовать с аргентинского нападающего 700 миллионов евро за досрочное расторжение договора.

Накануне отец Месси назвал клуб, в который перейдет его сын.

В свою очередь легендарный болгарский экс-игрок "Барселоны" Христо Стоичков высказался о уходе Лионеля Месси из каталонского клуба, упомянув про "пинок под зад".