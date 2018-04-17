"Барселона" со скандалом упустила победу в Испании

Каталонская "Барселона" в матче 33-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Сельтой" (2:2). Решающий мяч был забит за 10 минут до конца встречи, притом игрок хозяев сделал это рукой.

Несмотря на то, что нападающий "Сельты" Яго Аспас явно сыграл не по правилам, главный судья матча Давид Фернандес Борбалан засчитал взятие ворот.

"Сельта" – "Барселона" - 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 36 Дембеле, 1:1 – 45 Кастро, 1:2 – 64 Пако Алькасер, 2:2 – 82 Аспас.

Сельта – Альварес, Гомес, Ронкалья, Кастро, Браис Мендес (Бойе, 83), Васс, Лоботка, Хосабед (Радоя, 73), Систо (Мор, 79), Макси Гомес, Аспас.

Барселона – тер Штеген, Мина, Динь, Нелсон Семеду, Вермален, Денис Суарес, Паулиньо, Коутиньо (Месси, 60), Андре Гомеш (Серджи Роберто, 60), Дембеле (Алеиш Видаль, 78), Пако Алькасер.

Предупреждения: Аспас (56), Васс (78), Кастро (88).

Удаление: Серджи Роберто (71).

Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Барселона" побила "вечный" рекорд в Испании.