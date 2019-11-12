"Барселона" сделала форму сепаратистской: фотофакт

Футбольный клуб "Барселона" представил четвертый комплект игровой формы на сезон-2019/20, выполненный в желтом цвете с красными полосками.

Экипировка сделана по аналогии с Саньерой, королевским флагом, на основе которого был создан флаг Каталонии.

Форма поступит в продажу в магазины клуба со среды. "Барселона" сыграет в ней в определенных матчах в этом сезоне (каких, не уточняется).

Техническим спонсором клуба остается Nike. У "Барсы" впервые будет четыре комплекта формы в одном сезоне.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Барселону охватили массовые беспорядки. Приверженцы независимости Каталонии устроили масштабные митинги, в ходе которых произошли стычки. Сепаратисты использовали "коктейли Молотова", жгли автомобили и мусорные баки. Сотни человек пострадали, многие из них были задержаны.

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