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14 ноября • обновлено в 20:33
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"Барселона" сделала форму сепаратистской: фотофакт

10.4т
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Футбольный клуб "Барселона" представил четвертый комплект игровой формы на сезон-2019/20, выполненный в желтом цвете с красными полосками.

Экипировка сделана по аналогии с Саньерой, королевским флагом, на основе которого был создан флаг Каталонии.

"Барселона" сделала форму сепаратистской: фотофакт

Форма поступит в продажу в магазины клуба со среды. "Барселона" сыграет в ней в определенных матчах в этом сезоне (каких, не уточняется).

Техническим спонсором клуба остается Nike. У "Барсы" впервые будет четыре комплекта формы в одном сезоне.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Барселону охватили массовые беспорядки. Приверженцы независимости Каталонии устроили масштабные митинги, в ходе которых произошли стычки. Сепаратисты использовали "коктейли Молотова", жгли автомобили и мусорные баки. Сотни человек пострадали, многие из них были задержаны.

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Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания Барселона
Тег
ФК Барселона
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