"Барселона" с историческим рекордом выиграла Кубок Испании

Каталонская "Барселона" впервые в своей истории выиграла Кубок Испании в 4 сезонах подряд. В финале подопечные Эрнесто Вальверде разгромили "Севилью" - 5:0.

"Сине-гранатовые" являются самой титулованной командой в истории турнира (30 побед в финале Кубка). "Атлетик" из Бильбао завоевывал Кубок короля 23 раза, мадридский "Реал" – 19.

Севилья – Барселона 0:5 (0:3, 0:2)

Голы: 0:1 – 14 Суарес, 0:2 – 31 Месси, 0:3 – 40 Суарес, 0:4 – 52 Иньеста, 0:5 – 69, пенальти Коутиньо.

Севилья – Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес (Нолито, 86), Сарабия (Лайюн, 82), Корреа (Сандро Рамирес, 46), Муриэль.

Барселона – Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Коутиньо (Дембеле, 82), Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 76), Иньеста (Денис Суарес, 88), Месси, Суарес.

Предупреждения: Меркадо (34), Эскудеро (38), Иньеста (67), Бускетс (74), Васкес (74).

Барселона - Севилья

Барселона - Севилья

Барселона - Севилья

Барселона - Севилья

Барселона - Севилья

Барселона - Севилья

Барселона - Севилья

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