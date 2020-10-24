"Барселона" – "Реал": смотреть онлайн трансляцию Эль-Класико
Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" в субботу, 24 октября, встретятся в центральном матче седьмого тура чемпионата Испании.
Поединок состоится на легендарном стадионе "Камп Ноу". Причем "королевский клуб" будет играть на фоне глубокого кризиса, а также после сенсационного домашнего поражения от донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.
В свою очередь "Барса" выиграла всего два матча из четырех на старте Примеры.
OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Барселона – Реал. Время начала – 17:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ
Чемпионат Испании. 7-й тур
Барселона, стадион "Камп Ноу"
Главный арбитр: Хуан Мунуэра
Арбитр VAR: Хосе Мартинес
"Барселона" – "Реал" (Мадрид) – 0:0
__________________________
10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сегодня в Барселоне состоится самое знаменитое дерби в мире.
Как сообщал OBOZREVATEL, пять игроков мадридского "Реала" выступили против главного тренера Зинедина Зидана после поражения от "Шахтера" в Лиге чемпионов.