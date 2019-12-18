Барселона - Реал: смотреть онлайн Эль-Класико

В нынешнем сезоне "Барселона" и "Реал" еще не встречались, по максимуму подогрев ожидания от Эль-Класико, которое состоится 18 декабря на "Камп Ноу".

Изначально испанские гранды должны были встретится еще 26 декабря, однако поединок немного "завис" из-за политических волнений и протестов в Каталонии. Испанская Лига даже предлагала командам поменяться местами проведения матчей в календаре и первое дерби сыграть в Мадриде, а не в Каталонии. Но клубы отказались от этой идеи, и в итоге Эль Класико подвинули на декабрь.

Встречи "Барселоны" и "Реала" проходят всегда жарко

Но из-за этого накал перед дерби стал еще выше. "Реал" немного оклемался после неудачного начала сезона и к очной встрече с "Барселоной" сравнялся с ней по очкам. И сейчас вечные соперники разыграют лидирующую позицию в турнирной таблице. Правда, каталонцы по игре выглядят куда лучше, а мадридисты приехали на дерби без ряда травмированных исполнителей - Марсело, Азара, Асенсио и Лукаса Васкеса.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал", который стартует на "Камп Ноу" в 21:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

Барселона (Испания). "Камп Ноу". 21:00

Главный арбитр: Алехандро Эрнанес

"Барселона" - "Реал" Мадрид - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

На украинском ТВ испанское дерби в прямом эфире покажет ТК "Футбол 2", с сопровождением аналитической студии. Также поединок в своей сетке запланировал российский вещатель "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

В предстоящем Эль-Класико букмекеры смело отдают предпочтение "Барселоне", сделав ее фаворитом с коэффициентом в 1,78. Победа "Реала" же оценивается цифрами в 4,2. Что касается ничьи, то этот результат котируется в 4,0.

КТО РАССУДИТ МАТЧ "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

Первое Эль-Класико в текущем сезоне рассудит 37-летрий рефери Алехандро Эрнандес Эрнандес. Для участников дерби этот судья наиболее памятен тем, что уже дважды за все матчи "Барселоны" и "Реала" удалял капитана мадридцев Серхио Рамоса.

Лионель Месси (в центре)

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

Эрнесто Вальверде, главный тренер "Барселоны"

"Сейчас только первый круг, впереди еще есть игры. Обе команды хотят выйти вперед после матча. В любом случае, "Барселона" и "Реал" очень близки по своему уровню. Вне зависимости от разницы в очках, во время матчей против "Реала" все уравнивается.

Зинедин Зидан, главный тренер "Реала"

"Мы обязаны направить все наши силы на футбольное поле. Наши мысли должны быть только об игре – все остальное может обсуждаться на протяжении недели. Мы сконцентрированы на матче, больше ни о чем не думаем. Тоже самое касается и бригады арбитров. Они тоже хотят делать свою работу качественно. А люди, которые придут на стадион, хотят посмотреть только футбол и не думать о чем-то еще".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич, Бускетс, де Йонг – Месси, Суарес, Гризманн

"Реал" Мадрид (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Начо – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Бензема, Иско

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