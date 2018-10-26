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Барселона – Реал: прогноз на Эль-Класико

1.6тЧитать материал на украинском

Каталонская "Барселона" считается фаворитом очередного Эль-Класико с мадридским "Реалом", которое пройдет в 10-м туре чемпионата Испании. Поединок непримиримых соперников состоится на поле стадиона "Камп Ноу" в воскресенье, 28 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.

Поставить на победу команды из Барселоны можно с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,60. При этом аналитики не сомневаются в том, что игра порадует болельщиков большим количеством голов. Ставки на то, что в матче будет забито не менее трех мячей принимаются с коэффициентом 1,53.

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The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Барселоны" Лионель Месси вынужден пропустить предстоящее Эль-Класико из-за перелома руки.

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Темы
Чемпионат ИспанииРеал - Барселона
Место
ИспанияБарселона
Объекты
Реал МадридФК Барселона
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