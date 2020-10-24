"Реал" обыграл "Барселону" в Эль-Класико, забив 3 гола

Каталонская "Барселона" в центральном матче 7-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге проиграла дома мадридскому "Реалу".

Поединок на легендарном "Камп Ноу" при пустых трибунах из-за пандемии COVID-19 завершился со счетом 1:3.

В первые 10 минут клубы обменялись забитыми голами. На 5-й минуте Вальверде получил пас от Бензема, легко убежал от защитников и мощнейшим ударом прошил Нето – 0:1.

"Реал" продолжал наседать и Винисиус, пробежав с фланга, почти положил второй из района 11-метровой отметки. Мяч сошел с ноги, а арбитр показал офсайд.

Уже в следующей атаке "Барса" сравняла счет. После прострела Альбе, Фати подставил ногу, восстановив в матче равновесие – 1:1.

До перерыва мяч практически не задерживался в центре. Месси и Бензема били в упор с выгодных позиций, но безупречно сыграли голкиперы. Мадридцы попытались прессинговать на чужой половине поля, но каталонцы за счет уверенного перепаса вышли из-под давления.

На 59-й минуте Лангле в штрафной потяну за футболку Рамоса. Арбитр после просмотра VAR решил, что это тянет на пенальти и предупреждение. Сам пострадавший хладнокровно реализовал наказание – 1:2.

Финальную точку поставил Модрич. Хорват хладнокровно расшатал вратаря обманными движениями, сделав счет 1:3.

"Барселона" – "Реал Мадрид" 1:3 (1:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 5 Вальверде, 1:1 – 8 Фати, 1:2 – 63, пенальти Рамос, 1:3 – 90 Модрич.

Барселона – Нето, Пике, Лангле, Дест, Альба (Брэйтуэйт, 87), Бускетс (Дембеле, 82), де Йонг, Фати (Гризманн, 81), Коутиньо, Педри (Тринкау, 81), Месси.

Реал Мадрид – Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Начо (Васкес, 43), Вальверде (Модрич, 69), Каземиро, Винисиус Жуниор, Кроос, Асенсио (Родриго, 81), Бензема.

Предупреждения: Каземиро (19), Лангле (29), Начо (37), Альба (62), Месси (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее Эль-Класико прошло 1 марта и завершилось победой столичных футболистов (2:0).

Отметим, что в первом туре Лиги чемпионов, мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Шахтеру" После игры несколько игроков "королевского клуба" выступили против главного тренера Зинедина Зидана.