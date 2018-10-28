"Барселона" унизила "Реал", забив пять мячей в Эль-Класико

"Барселона" в 10-м туре чемпионате Испании добыла убедительную победу над мадридским "Реалом". Поединок на "Камп Ноу" завершился со счетом 5:1.

Матч начался с острых атак обеих команд и уже на 11-й минуте хозяева открыли счет. Жорди Альба получил мяч, прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной. Коутиньо принял передачу и пробил в свободный от Куртуа угол - 1:0.

Пропущенный гол шокировал "Реал", чем сразу попытались воспользоваться каталонцы. Одна из опасных атак привела к тому, что арбитр посмотрев видеоповтор поставил пенальти.

После перерыва мадридцы смогли отквивать один удар, но грамотные замены от Эрнесто Вальверде привели к настоящему разгрому "сливочных".

Дублем в ворота Куртуа отметился Суарес. Еще один мяч на счету Видаля.

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал