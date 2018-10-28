"Барселона" унизила "Реал", забив пять мячей в Эль-Класико

"Барселона" в 10-м туре чемпионате Испании добыла убедительную победу над мадридским "Реалом". Поединок на "Камп Ноу" завершился со счетом 5:1.
Матч начался с острых атак обеих команд и уже на 11-й минуте хозяева открыли счет. Жорди Альба получил мяч, прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной. Коутиньо принял передачу и пробил в свободный от Куртуа угол - 1:0.
Пропущенный гол шокировал "Реал", чем сразу попытались воспользоваться каталонцы. Одна из опасных атак привела к тому, что арбитр посмотрев видеоповтор поставил пенальти.
После перерыва мадридцы смогли отквивать один удар, но грамотные замены от Эрнесто Вальверде привели к настоящему разгрому "сливочных".
Дублем в ворота Куртуа отметился Суарес. Еще один мяч на счету Видаля.
Барселона - Реал
Барселона - Реал
Барселона - Реал
Барселона - Реал
Барселона - Реал
Барселона - Реал
Барселона - Реал
Барселона - Реал
Барселона - Реал
"Барселона" – "Реал Мадрид" 5:1 (2:0, 3:1)
Голы: 1:0 – 11 Коутиньо, 2:0 – 30, пенальти Суарес, 2:1 – 50 Марсело, 3:1 – 75 Суарес, 4:1 – 83 Суарес, 5:1 – 87 Видаль.
Барселона – тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 84), Бускетс, Рафинья (Нелсон Семеду, 69), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес.
Реал Мадрид – Куртуа, Варан (Васкес, 46), Марсело (Диас, 82), Начо, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.
Предупреждения: Ракитич (38), Начо (39), Бэйл (53), Суарес (77).
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