МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Барселона" унизила "Реал", забив пять мячей в Эль-Класико

6.5тЧитать материал на украинском

"Барселона" в 10-м туре чемпионате Испании добыла убедительную победу над мадридским "Реалом". Поединок на "Камп Ноу" завершился со счетом 5:1.

Матч начался с острых атак обеих команд и уже на 11-й минуте хозяева открыли счет. Жорди Альба получил мяч, прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной. Коутиньо принял передачу и пробил в свободный от Куртуа угол - 1:0.

Пропущенный гол шокировал "Реал", чем сразу попытались воспользоваться каталонцы. Одна из опасных атак привела к тому, что арбитр посмотрев видеоповтор поставил пенальти.

После перерыва мадридцы смогли отквивать один удар, но грамотные замены от Эрнесто Вальверде привели к настоящему разгрому "сливочных".

Дублем в ворота Куртуа отметился Суарес. Еще один мяч на счету Видаля.

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Новости
''Раненый "Реал'': тренер "Барселоны" высказался перед Эль-Класико

"Барселона" – "Реал Мадрид" 5:1 (2:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 11 Коутиньо, 2:0 – 30, пенальти Суарес, 2:1 – 50 Марсело, 3:1 – 75 Суарес, 4:1 – 83 Суарес, 5:1 – 87 Видаль.
Барселона – тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 84), Бускетс, Рафинья (Нелсон Семеду, 69), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес.
Реал Мадрид – Куртуа, Варан (Васкес, 46), Марсело (Диас, 82), Начо, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.

Предупреждения: Ракитич (38), Начо (39), Бэйл (53), Суарес (77).

"Барселона" унизила "Реал", забив пять мячей в Эль-Класико

Читайте все новости по теме "Реал - Барселона" на OBOZREVATEL.

Темы
Реал - БарселонаЧемпионат Испании
Место
ИспанияБарселона
Объекты
Реал МадридФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги