"Барселона" не смогла обыграть "Реал" в скандальном Эль-Класико

Каталонская "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Реалом" в 10-м туре чемпионата Испании по футболу. 243-е по счету Эль-Класико завершилось со счетом 0:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал.

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Вокруг этой игры случился скандал - она должна была состояться еще 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Барселоне.

Матч начался в невысоком темпе без ударов и моментов. Обе команды первые 10 минут катали мяч в центре поля.

Постепенно круглый перешел во владение хозяев, в то время как мадридцы умело вытесняли соперника прессингом, перекрывая зоны. Розыгрышы регулярно проходили прямо в штрафной тер Стегена, и вратарь принимал участие в перепасовке.

Барселона - Реал

Ближе к середине встречи "Реал" увеличил давление у штрафной "Барсы" и нагнетал ситуацию за счет забросов во вратарскую. "Сине-гранатовым" приходилось серьезно отбиваться, а на 26-й минуте в опаснейшем моменте Бензема с правого фланга прострелил вдоль вратарской, и тер Стеген лишь ногой смог прервать передачу.

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Каталонцы ответили своим супершансом. Гризманн с левого фланга "выстрелил" по воротам, Куртуа вылетел на мяч и выбил его прямо на Месси! Удар Лео в падении заблокировал Рамос.

За 5 минут до конца тайма Жорди Альба пощадил Мадрид, выйдя один на один с голкипером, не попав в ворота с 5 метров.

Барселона - Реал

После перерыва ситуация на поле не поменялась. "Барселона" катала мяч на своей поле, при этом "Реал" не давал ей никаких шансов на продвижения вперед, постоянно прессингуя и пытаясь организовать перехват и выйти в контратаку. Все это происходило без ударов в створ.

Барселона - Реал

Матч проходил без особой остроты с преимуществом гостей и на 73-й минуте Бэйл забил. но сделал это из офсайда.

В концовке ни одна из команд не захотела рисковать, решив свести очередное принципиальное противостояние вничью.

"Барселона" – "Реал Мадрид" 0:0

Барселона – тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).

Реал Мадрид – Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.

Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта матч 26-го тура чемпионата Испании между этими командами завершился со счетом 0:1 в пользу "Барсы".

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