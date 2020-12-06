"Барселона" потерпела сенсационное поражение в Испании. Видео

"Барселона" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге сенсационно уступила "Кадису" из одноименного города в одноименной провинции в автономном сообществе Андалусия.

Встреча завершилась со счетом 1:2, при этом оба гола были забиты после ошибок каталонцев.

На 8-й минуте Оскар Мингесы пробил по своим воротам после подачи углового, а на 63-й Клеман Лангле не смог принять мяч после аута.

Перед матчем букмекерские конторы на победу "Кадиса" давали коэффициент 8,60, в то время как успех "Барсы" оценивался показателем 1, 39 (ничья – 5,25).

После 10 туров "Барселона" занимает в турнирной таблице 7-ю строчку с 14 пунктами. Это стало худшим стартом команды в чемпионате за последние 33 года.

"Невероятно, но мы проиграли из-за ошибки, которую не ожидали от нашей команды. Все футболисты были расконцентрированы. Это огромный шаг назад в наших шансах на борьбу за Ла Лигу. Это разочаровывает, но мы должны с этим смириться. Отставание в 12 очков от лидирующего "Атлетико" Мадрид – это много. Есть игры, которые нужно выигрывать, но если мы не сможем улучшить статистику в гостевых матчах, мы не сможем ничего добиться", – цитирует главного тренера "Барселоны" Роналда Кумана Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" в последнем туре Лиге чемпионов со счетом 3:0 разгромила "Ференцварош".