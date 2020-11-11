"Барселона" подала в суд на Неймара

"Барселона" подала в суд на своего бывшего футболиста Неймара, который сейчас выступает за ПСЖ, с требованием выплатить ей 10,2 млн евро.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб ошибся с налоговыми расчетами и за два года переплатил бразильцу зарплату на вышеуказанную сумму. Теперь "сине-гранатовые" пытаются вернуть эти деньги через суд.

Отмечается, что если "Барселоне" не удастся уладить этот вопрос с Неймаром, то налоговое агентство страны будет расценивать эти 10,2 млн евро как безвозмездное пожертвование игроку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бразилец проиграл суд "Барселоне", в результате чего он должен выплатить своему бывшему клубу почти 7 млн евро. Сам Неймар, когда подавал иск против каталонцев, рассчитывал получить 43,6 млн евро.