"Барселона" отреагировала на просьбу Месси расторгнуть контракт

Технический секретарь "Барселоны" Рамон Планес высказался о ситуации вокруг капитана команды Лионеля Месси, отметив, что они "должны сделать выводы".

Испанец заявил, что каталонская команда по прежнему думает о строительстве будущего "Барселоны" вместе с их лучшим игроком в истории футбола, Лионелем Месси.

"Мы не рассматриваем возможность его ухода и очень его уважаем. Будущее выглядит обнадеживающе, и я убежден в этом, поскольку у нас есть множество молодых игроков, которые готовы строить ту "Барсу", что мы так любим. Нельзя создавать спор между Месси и "Барселоной", потому что ни он, ни клуб этого не заслуживают. Мы проделаем большую работу, чтобы сделать "Барсу" победителем", – сказал Планес в интервью Marca.

Напомним, Лионель Месси уведомил руководство клуба о том, что намерен воспользоваться опцией о разрыве контракта. При этом причиной такого решения он назвал личные мотивы.

Позже было опубликовано письмо Лео, в котором он просит "Барселону" об уходе

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае ухода из "Барселоны" Лионель Месси хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии.