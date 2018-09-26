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"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании

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"Барселона" потерпела унизительное поражение в чемпионате Испании по футболу. В 6-м туре Примеры каталонцы в гостях проиграли "Леганесу" (1:2), занимающему 17-е место в турнирной таблице (всего 20 команд).

Хозяева большую часть игрового времени владели инициативой несмотря на то, что пропустили первыми. Ключевой момент случился в дебюте второго тайма, когда "сине-гранатовые" с интервалом в одну минуту пропустили два гола.

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"Леганес" – "Барселона" 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 12 Коутиньо, 1:1 – 52 Эль-Жар, 2:1 – 53 Оскар Родригес.

Леганес – Куэльяр, Бустинса, Рауль Гарсия, Сильва, Тарин, Перес, Эль-Жар (Ньом, 86), Оскар Родригес (Гумбау, 74), Микель Весга (Сабин Мерино, 82), Хуанфран, Эн-Несири.
Барселона – тер Штеген, Пике, Вермален (Альба, 70), Серджи Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Дембеле (Малком, 71), Мунир (Суарес, 61), Месси.

Предупреждения: Перес (40), Бустинса (49), Умтити (60), Вермален (64), Ньом (88), Эн-Несири (90).

Напомним, что ранее болельщики баскетбольной "Барселоны" устроили овацию игроку сборной Украины.

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Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания
Объекты
ФК БарселонаЛеганес
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