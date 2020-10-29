"Барселона" обыграла "Ювентус" в матче с тремя отмененными голами. Видео

"Барселона" одержала выездную победу над "Ювентусом" со счетом 2:0 в матче второго тура Лиги чемпионов.

Гости могли открывать счет уже на второй минуте, но сначала голкипер туринцев Войцех Щенсный отразил удар Миралема Пьянича из-за пределов штрафной, а затем Антуан Гризманн с близкого расстояния попал в штангу. "Барселона" продолжила атаковать и добилась своего на 14-й минуте после того, как Усман Дембеле сместился в центр и пробил издалека, а мяч, срикошетив от ноги защитника, влетел в дальний угол.

Буквально в следующей атаке "Ювентусу", казалось, удалось сравнять счет, но гол Альваро Мораты был отменен из-за положения "вне игры". Спустя четверть часа итальянская команда снова отправила мяч в сетку, но испанский форвард повторно забежал в офсайд. По этой же причине не был засчитан и третий гол Мораты в начале второго тайма.

"Барселона" продолжала контролировать ход игры и создавать опаснейшие моменты у ворот "Ювентуса", и это принесло плоды уже в добавленное ко второму тайму время. Ансу Фати заработал пенальти, который уверенно реализовал Лионель Месси.

После двух туров каталонский клуб набрал 6 очков и является лидером группы G, в которой также выступают "Ференцварош" и "Динамо". Туринская команда занимает вторую позицию с 3 пунктами, а у подопечных Сергея Реброва и Мирчи Луческу в активе по 1 баллу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче квартета киевляне упустили победу в матче с венграми, выигрывая в два мяча после первого тайма.