'Барселона' не заявила Месси на матч с 'Динамо': спортивные итоги 23 ноября

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси не сыграет с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов, а СМИ назвали дату, когда объявят решение по матчу Лиги наций Швейцария – Украина.

Кроме того, российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей в США.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 23 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Без Месси: "Барселона" назвала заявку на матч с "Динамо"

Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ встать на колено

Швейцария – Украина: СМИ узнали, когда УЕФА объявит решение по матчу

Экс-футболист сборной Украины о неудаче России в Лиге наций: это наш уровень

Брата биатлонистки Домрачевой оштрафовали после избиения ОМОНом

Шевченко об отмене матча Швейцария – Украина: был неприятный момент, это странное поведение

"Валенсия" ради трансфера Коноплянки готова продать футболиста сборной России