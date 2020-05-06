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6 мая • обновлено в 19:17
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"Барселона" назвала потери от коронавируса

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Потери лидера чемпионата Испании по футболу "Барселоны" из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса составляют €120-140 млн, цитирует ТАСС вице-президента клуба Жорди Кардонера.

Закрытый "Камп Ноу" и Месси

Закрытый "Камп Ноу" и Месси

По его информации, около €50 млн "Барселона" потеряла от отсутствия продаж билетов на матчи и в музей клуба, €39 млн — телевизионных трансляций, от €20 до €25 млн — потенциальных коммерческих доходов, в том числе от магазинов клуба и футбольных школ.

"Это то, что мы знаем наверняка на данный момент. Эти миллионы составят наши потери по окончании года", — заявил Кардонер.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте, после 27 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" может закрыть "Камп Ноу" на следующие 10 месяцев и не пускать болельщиков на трибуны до февраля 2021 года из-за коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Лионель Месси
Место
Испания
Тег
ФК Барселона
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