"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" уже совершил чудо в этой Лиге чемпионов, выбив французский ПСЖ. Но в ответном матче с "Барселоной", который состоится 16 апреля на "Камп Ноу", подобное вряд ли пройдет.

Хотя в Англии "Манчестер" и не особо уступал именитому сопернику (проиграв 0:1 только из-за автогола в начале игры), но все же класс "Барселоны" позволил ей не пропустить и спокойно подойти к ответному поединку. К тому же, команда Уле-Гуннара Сульшера еще не полностью оправилась от "эпидемии" травм (а основной защитник Люк Шоу пропустит игру из-за дисквалификации), а у "Барселоны" все в строю.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча в Барселоне, который начнется в 22:00 по киевскому времени.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА (ОТВЕТНЫЙ МАТЧ)

Барселона (Испания). "Камп Ноу". 22:00

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Посмотреть поединок в Испании украинские болельщики смогут в прямом эфире канала "Футбол 1". Также прямую трансляцию игры запланировали российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", белорусский "Беларусь 5" и казахстанский "Казспорт".

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