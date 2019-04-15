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Барселона – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

1.6тЧитать материал на украинском

Каталонская "Барселона" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов примет на своем поле английский "Манчестер Юнайтед".

Встреча пройдет на легендарном стадионе "Камп Ноу" во вторник, 16 апреля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние двух грандов европейского футбола можно будет в эфире канала "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

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Барселона

Барселона

Кроме того, трансляцию из Барселоны проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", белорусский "Беларусь 5" и казахстанский "Казспорт".

Напомним, что в первой встрече "Барселона" одержала победу – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии футболист устроил любовные игрища прямо во время матча.

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Тема
Лига чемпионов
Место
ИспанияБарселона
Теги
ФК БарселонаФК Манчестер Юнайтед
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