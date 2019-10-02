Барселона – Интер: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Старт Лиги чемпионов только подтвердил, что квартет F реально является "группой смерти". Здесь в среду, 2 октября и состоится один из центральных матчей дня – "Барселона" против "Интера".

После стартового тура в этой компании у всех по 1-му очку, так как итальянцы неожиданно получили весомый отпор от чешской "Славии". "Барса" же в гостях расписала мировую с "Боруссией", и теперь именно испанцы в самом выгодном положении, чтобы захватить лидерство. Хотя у каталонцев снова проблемы с Лионелем Месси, который накануне травмировался в матче чемпионата и может остаться без футбола на месяц…

Лионель Месси может пропустить больше месяца из-за очередной травмы

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Интер", который начнется 2 октября в 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БАРСЕЛОНА – ИНТЕР

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА F

Барселона (Испания). "Камп Ноу". 22:00

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

"Барселона" (Испания) – "Интер" (Италия) – 0:0

Ориентировочные составы

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Жорди Альба – Артур, Бускетс, Де Йонг – Дембеле, Суарес, Гризманн

"Интер" (3-5-2): Ханданович – Леал, Де Врей, Шкриняр - Д’Амброзио, Сенси, Брозович, Барелла, Бираги – Санчес, Лукаку

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Противостояние грандов Испании и Италии украинские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире на ТК "Футбол 1". Также матч онлайн можно будет найти в трансляции российского канала "Матч! Футбол 1" и казахстанского "Казспорт".

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