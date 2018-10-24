"Барселона" – "Интер": онлайн видео голов

В третьем матче группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Интер". Поединок проходит в Испании на стадионе "Камп Ноу"

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Интер.

Каталонцы вышли вперед на 32-й минуте. Рафинья длинным пасом нашел на фланге Суареса, тот вернулся на набегавшего бразильца, который с нескольких метров расстрелял ворота соперника.

"Барселона" (Испания) – "Интер" (Италия) 1:0

"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур, Бускетс, Рафинья, Ракитич, Коутиньо, Суарес.

"Интер" – Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Д`Амброзио, Асамоа, Весино, Брозович, Валеро, Кандрева, Перишич, Икарди.

Гол: 1:0 – 32 Рафинья.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Барселоны" Лионель Месси пропускает матч против "Интера" из-за травмы.