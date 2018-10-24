Барселона – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" сыграет с миланским "Интером" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча подопечных Эрнесто Вальверде и Лучано Спаллетти пройдет на легендарном стадионе "Камп Ноу" в среду, 24 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Интер. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Главная новость накануне поединка – травма лидера испанцев Лионеля Месси, который пропустит как минимум три недели. Кроме того, не сыграет с итальянцами основной защитник Самюэль Умтити.

В свою очередь итальянцы также лишились нескольких ключевых футболистах. Речь о полузащитниках Радже Наингголане, Иване Перишиче и Марцело Брозовиче.

Лига чемпионов. 3-й тур

Группа В

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

"Барселона" (Испания) – "Интер" (Милан, Италия) – 0:0

"Барселона" (ориентировочный состав): Тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур – Дембеле, Суарес, Коутиньо

"Интер" (ориентировочный состав): Ханданович – Миранда, Де Врей, Шкриниар – Врсалько, Весино, Борха Валеро, Политано, Квадво Асамоа – Лаутаро Мартинес, Икарди

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны сроки восстановления Лионеля Месси из-за перелома руки.