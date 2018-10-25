МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Барселона" - "Интер": обзор матча

933Читать материал на украинском

Каталонская "Барселона" одержала уверенную победу над "Интером" на "Камп Ноу" в третьем матче группового раунда Лиги чемпионов. Без травмированного Лионеля Месси "сине-гранатовые" забили по голу в каждом тайме.

Каталонцы контролировали ход поединка и вышли вперед ближе к концу первого тайма. Алькантара отпасовал на фланг на Суареса, тот вернул на ход набегающему бразильцу, которому оставалось лишь с нескольких метров расстрелять ворота соперника.

Во втором тайме "Барселона" удвоила свое преимущество. Ракитич вовремя заметил забегавшего в штрафную Альбу, который, получив роскошный пас от партнера по команде, отметился забитым мячом.

Вашему вниманию самые интересные моменты противостояния на стадионе "Камп Ноу".

Новости
Трансфер Неймара: "Барселона" выступила с заявлением

"Барселона" – "Интер" 2:0
Голы: 1:0 – 32 Рафинья, 2:0 – 83 Альба.
"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 78), Бускетс, Рафинья (Нелсон Семеду, 72), Ракитич, Коутиньо (Мунир, 88), Суарес.
"Интер" – Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Д`Амброзио, Асамоа, Весино, Брозович, Валеро (Мартинес, 63), Кандрева (Политано, 46), Перишич (Кейта Бальде, 77), Икарди.
Предупреждения: Суарес (62), Брозович (73), Шкриньяр (74), Мартинес (85).

Как сообщал OBOZREVATEL, поступок Роналду на Лиге чемпионов восхитил сеть.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Объекты
ФК БарселонаФК Интер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги