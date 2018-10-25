"Барселона" - "Интер": обзор матча

Каталонская "Барселона" одержала уверенную победу над "Интером" на "Камп Ноу" в третьем матче группового раунда Лиги чемпионов. Без травмированного Лионеля Месси "сине-гранатовые" забили по голу в каждом тайме.

Каталонцы контролировали ход поединка и вышли вперед ближе к концу первого тайма. Алькантара отпасовал на фланг на Суареса, тот вернул на ход набегающему бразильцу, которому оставалось лишь с нескольких метров расстрелять ворота соперника.

Во втором тайме "Барселона" удвоила свое преимущество. Ракитич вовремя заметил забегавшего в штрафную Альбу, который, получив роскошный пас от партнера по команде, отметился забитым мячом.

Вашему вниманию самые интересные моменты противостояния на стадионе "Камп Ноу".

"Барселона" – "Интер" 2:0

Голы: 1:0 – 32 Рафинья, 2:0 – 83 Альба.

"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 78), Бускетс, Рафинья (Нелсон Семеду, 72), Ракитич, Коутиньо (Мунир, 88), Суарес.

"Интер" – Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Д`Амброзио, Асамоа, Весино, Брозович, Валеро (Мартинес, 63), Кандрева (Политано, 46), Перишич (Кейта Бальде, 77), Икарди.

Предупреждения: Суарес (62), Брозович (73), Шкриньяр (74), Мартинес (85).

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