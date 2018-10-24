Барселона – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле миланский "Интер". Встреча топ-клубов первенств Испании и Италии пройдет в среду, 24 октября на поле стадиона "Камп Ноу". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Интер. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть игру можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 1" в рамках передачи "Лига чемпионов. Online", которую будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, провести трансляцию из Барселоны запланировали российский вещатель "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

Отметим, что обе команды понесли достаточно серьезные кадровые потери перед очной встречей. Так "Барса" на три недели лишилась Лионеля Месси, сломавшего руку в игре Примеры с "Севильей".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности травмы лидера "Барселоны" Лионеля Месси.