МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Барселона – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

2.6тЧитать материал на украинском

Каталонская "Барселона" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле миланский "Интер". Встреча топ-клубов первенств Испании и Италии пройдет в среду, 24 октября на поле стадиона "Камп Ноу". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Интер. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть игру можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 1" в рамках передачи "Лига чемпионов. Online", которую будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, провести трансляцию из Барселоны запланировали российский вещатель "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

Новости
''Респект'': поступок Роналду на Лиге чемпионов восхитил сеть

Отметим, что обе команды понесли достаточно серьезные кадровые потери перед очной встречей. Так "Барса" на три недели лишилась Лионеля Месси, сломавшего руку в игре Примеры с "Севильей".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности травмы лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
ИспанияБарселона
Объекты
ФК БарселонаФК Интер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги