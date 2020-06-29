"Барселона" и "Ювентус" совершили еще один громкий трансфер

Александр Чеканов Футбол 20:29, 29.06.2020

Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич продолжит карьеру в составе каталонской "Барселоны".

О согласовании второго за один день трансфера между клубами сообщили пресс-службы "старой сеньоры" и "блаугранас". Стоимость перехода составила 65 миллионов евро – 60 миллионов в качестве гарантированного транша и еще пять миллионов прописаны как бонусы.

30-летний Пьянич подпишет с каталонским грандом контракт на четыре года с суммой отступных в размере 400 млн евро.

Миралем перешел в "Ювентус" летом 2016-го года. За это время он стал лидером команды, проведя за туринцев 171 матч, забив 22 гола и отдав 36 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" за 82 миллиона евро продала туринскому "Ювентусу" бразильского полузащитника Артура.

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