"Барселона" и "Ювентус" совершили еще один громкий трансфер

Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич продолжит карьеру в составе каталонской "Барселоны".

О согласовании второго за один день трансфера между клубами сообщили пресс-службы "старой сеньоры" и "блаугранас". Стоимость перехода составила 65 миллионов евро – 60 миллионов в качестве гарантированного транша и еще пять миллионов прописаны как бонусы.

30-летний Пьянич подпишет с каталонским грандом контракт на четыре года с суммой отступных в размере 400 млн евро.

Миралем перешел в "Ювентус" летом 2016-го года. За это время он стал лидером команды, проведя за туринцев 171 матч, забив 22 гола и отдав 36 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" за 82 миллиона евро продала туринскому "Ювентусу" бразильского полузащитника Артура.