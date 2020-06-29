"Барселона" готовится отправить в отставку главного тренера – СМИ

Кике Сетьен работает с "Барселоной" с января нынешнего года.

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен будет отправлен в отставку по окончании нынешнего сезона.

Такими данными располагает авторитетный футбольный портал Goal.com. 61-летний специалист лишь в январе нынешнего года подписал контракт с "Барселоной" на 2,5 года, сменив на этом посту Эрнесто Вальверде, однако не смог завоевать доверия руководства.

Сетьен практически полностью утратил контроль над командой, так как футболисты вступили в конфронтацию с наставником из-за его тактических решений. Главными критиками тренера являются ветераны и лидеры "Барсы" Лионель Месси и Жерар Пике.

Кроме того, результаты команды в нынешнем сезоне не устраивают ни болельщиков, ни руководство. Каталонцы идут на втором месте в чемпионате, уступая два очка "Реалу", а в Лиге чемпионов едва сумели выстоять в Неаполе в первом матче 1/8 финала с "Наполи" (1:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили подробности конфликта между игроками "Барселоны" и тренерским штабом Кике Сетьена.