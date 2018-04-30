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"Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании

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Каталонская "Барселона" оформила досрочное чемпионство в первенстве Испании, одолев на выезде "Депортиво". Благодаря хет-трику Лионеля Месси подопечные Эрнесто Вальверде праздновали успех – 4:2.

Для гостей игра выдалась достаточно непростой. "Барселона" открыла счет на 7-й минуте усилиями Фелипе Коутиньо, а незадолго до перерыва удвоила свое преимущество. Однако "Депортиво" понадобилось всего 15 минут, чтобы отыграться.

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После этого "Барса" буквально висела на воротах соперника, но долгое время не могла взломать массированную оборону хозяев. Лишь на 82-й минуте Месси вывел свою команду вперед, а затем закрепил успех своей команды.

Таким образом, "Барса" за три тура до окончания чемпионата оформила победу в Примере.

"Депортиво" – "Барселона" – 2:4 (1:2) Голы: Коутиньо, 7 (0:1); Месси, 38 (0:2); Лукас Перес, 40 (1:2); Чолак, 64 (2:2); Месси, 82 (2:3); Месси, 85 (2:4)

Как сообщал "Обозреватель", футболисты "Барселоны" устроили настоящий бунт из-за тренера команды.

Персона
Лионель Месси
Место
ИспанияВиго
Объекты
ФК БарселонаФК Депортиво
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