"Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании

Каталонская "Барселона" оформила досрочное чемпионство в первенстве Испании, одолев на выезде "Депортиво". Благодаря хет-трику Лионеля Месси подопечные Эрнесто Вальверде праздновали успех – 4:2.

Для гостей игра выдалась достаточно непростой. "Барселона" открыла счет на 7-й минуте усилиями Фелипе Коутиньо, а незадолго до перерыва удвоила свое преимущество. Однако "Депортиво" понадобилось всего 15 минут, чтобы отыграться.

После этого "Барса" буквально висела на воротах соперника, но долгое время не могла взломать массированную оборону хозяев. Лишь на 82-й минуте Месси вывел свою команду вперед, а затем закрепил успех своей команды.

Таким образом, "Барса" за три тура до окончания чемпионата оформила победу в Примере.

"Депортиво" – "Барселона" – 2:4 (1:2) Голы: Коутиньо, 7 (0:1); Месси, 38 (0:2); Лукас Перес, 40 (1:2); Чолак, 64 (2:2); Месси, 82 (2:3); Месси, 85 (2:4)

Как сообщал "Обозреватель", футболисты "Барселоны" устроили настоящий бунт из-за тренера команды.