"Барселона" – "Динамо": опубликован обзор матча Лиги чемпионов. Видео

Киевское "Динамо" уступило в 3-м туре Лиги чемпионов каталонской "Барселоне". Поединок на "Камп Ноу" завершился со счетом 2:1.

Подопечные Мирчи Луческу уже на 4-й минуте пропустили гол с пенальти. В дальнейшем "блаугранас" атаковали большими силами, а киевляне построили свою игру на контратаках. Несколько раз украинцы имели прекрасные шансы на взятие ворот, но безупречно играл тер Стеген.

OBOZREVATEL предлагает своим читателя посмотреть обзор матча.

"Барселона" Испания – "Динамо" Киев Украина 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 5, пенальти Месси, 2:0 – 65 Пике, 2:1 – 75 Цыганков.

Барселона – тер Стеген, Альба, Пике, Дест, Пьянич (Серджи Роберто, 60), де Йонг, Педри (Аленья, 83), Бускетс (Лангле, 74), Фати (Тринкау, 74), Гризманн (Дембеле, 60), Месси.

Динамо Киев – Нещерет, Забарный, Шабанов, Кендзера, Попов, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский (Леднев, 86), Родригеш (де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).

Предупреждение: Буяльский (70).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" разгромно проиграл менхенгладбахской "Боруссии", (0:6) установив два клубных антирекорда.