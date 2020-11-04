"Барселона" – "Динамо": смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 4 ноября, должно провести матч третьего группового турнира Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной".

Встреча запланирована на 22:00 по киевскому времени на стадионе "Камп Ноу". При этом в составе гостей сразу девять человек заразились COVID-19, а в столицу Каталонии прибыли только 19 игроков.

Накануне игры "бело-синие" прошли повторное тестирование, по результатам которого стало известно, что игра состоится в срок.

OBOZREVATEL планирует провести онлайн-трансляцию матча Барселона – Динамо.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БАРСЕЛОНА – ДИНАМО

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию из Барселоны запланировали в своей эфирной сетке российский вещатель "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА БАРСЕЛОНА – ДИНАМО

Явным фаворитом противостояния считаются хозяева поля, ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 1,07.

Ничья оценивается котировкой 11,00. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 36,00.

Мирча Луческу лишился 12 игроков перед матчем с "Барселоной". ФК "Динамо" Киев

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать поединок будет бригада арбитров из Англии, которую возглавит Майкл Оливер.

Помогать ему будут лайнсмены Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Роль четвертого рефери исполнит Дэвид Кут.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить Крис Кэванах.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рональд Куман, главный тренер "Барселоны":

– Знаем, что у "Динамо" проблемы из-за коронавируса. И это очень непросто. Сегодня они сдали тест и мы должны дождаться результатов. Я не знаю правил УЕФА, но надеюсь, что игра состоится. Многие игроки "Динамо" заразились, и это влияет на качество их команды. Хотя у "Шахтера" тоже было много потерь, но они обыграли "Реал". Это нужно уважать. Наша цель такая же, как и всегда – это победа. У нас 6 очков и мы хотим продолжать в том же духе.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– В футболе невозможно получить результат сразу, чудес не бывает. В "Динамо" есть группа талантливых игроков, но не слишком опытных. Они не так уж много выступали за сборные или в еврокубках. Для многих все это в новинку, ведь среди наших соперников такие гранды, как "Барселона" и "Ювентус". Поэтому моя главная цель – создать команду, наладить игру и уже после этого добиваться результатов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Барселона": Нето – Дест, Пике﻿, Лангле, Альба – ﻿де Йонг, Пьянич – Педри, Месси, Фати – Гризманн

"Динамо": Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Сирота – Шепелев, Андриевский – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Барселона" лидирует в группе G, имея в активе 100% набранных очков. А "Динамо" делит 3-4 место с "Ференцварошем".

"Динамо" делит 3-4 место в группе G.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды встречались друг с другом 10 раз. В этих матчах "Динамо" добыло три победы против шести у "Барселоны", разница мячей 18:15 в пользу каталонцев.

Разумеется, больше всего запомнились два разгрома, которые киевляне учинили сопернику в сезоне 1997/1998 – 3:0 в Киеве и 4:0 в Барселоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал главную цель команды на групповой этап Лиги чемпионов.