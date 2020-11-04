Ослабленное "Динамо" минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" в 3-м туре Лиги чемпионов проиграло в гостях "Барселоне". Встреча в столице Каталонии на легендарном стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 2:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Динамо".

Матч изначально был под угрозой срыва, так как 29 октября власти постановили закрыть границы Каталонии из-за увеличения числа заразившихся COVID-19. Позже организаторы отказались переносить игру.

Перед поединком "Динамо" лишилось 12 футболистов, основная часть которых заразилась коронавирусом. В обескровленном состоянии столичным футболистам с первых минут пришлось отпахивать в обороне.

Каталонцам понадобилось 4 минуты, чтобы открыть счет. Денис Попов уронил Месси в своей штрафной, и сам аргентинец четко реализовал пенальти – 1:0.

После этого "блаугранас" имели еще несколько убойных моментов, но сперва безупречно сыграл Нещерет...

...затем Гризманн не смог попасть в пустые ворота...

...а еще один удар приняла на себя перекладина.

Очень остро ощущался разный уровень команд на поле. Особенно бросалось в глаза индивидуальное мастерство "Барселоны". Испанские футболисты подолгу контролировали мяч на чужой половине поля и двигали круглого гораздо быстрее, опережая украинцах во всех аспектах.

Лишь изредка гостям удавалось выбегать в контратаку.

На 35-й минуте "Динамо" заработало первый реальный шанс на гол, но тер Стеген невероятным образом смог среагировать на удар Буяльского.

Под занавес тайма 18-летний украинский голкипер вновь спас команду. Партнеры вывели Фати на ударную позицию, Ансу "выстрелил" низом в дальний угол, где Руслан продемонстрировал свою потрясающую реакцию.

Уже на первой минуте второй половины "Динамо" могло забивать после сольного прохода Цыганкова – его удар парировал немецкий вратарь. После подачи с углового Кендзера вколотил мяч в ворота, но Майкл Оливер отменил взятие ворот, посчитав, что кожаная сфера вышла за пределы поля.

"Барса" большими силами пошла в нападение, позволив игрокам из Киева убежать в очередную контратаку. Удар Супряги ногой отбил тер Стеген.

Уже в следующем моменте свой талант продемонстрировал и наш голкипер, вытащив из девятку убойный удар со штрафного от Серхи Роберто.

На 65-й минуте после удара Пике счет стал 2:0. Испанец идеально скинул головой под дальнюю стойку после заброса Фати.

Сразу затем Цыганков не смог реализовать свой выход один на один.

Но Виктор без забитого гола со стадиона не ушел. Вербич в касание пробил низом, но и этот удар вытащил тер Стеген. Цыганков добил в падении в пустые ворота – 2:1.

"Барселона" Испания – "Динамо" Киев Украина 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 5, пенальти Месси, 2:0 – 65 Пике, 2:1 – 75 Цыганков.

Барселона – тер Стеген, Альба, Пике, Дест, Пьянич (Серджи Роберто, 60), де Йонг, Педри (Аленья, 83), Бускетс (Лангле, 74), Фати (Тринкау, 74), Гризманн (Дембеле, 60), Месси.

Динамо Киев – Нещерет, Забарный, Шабанов, Кендзера, Попов, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский (Леднев, 86), Родригеш (де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).

Предупреждение: Буяльский (70).

После этой игры у "Динамо" остается 1 очко и 3-я позиция в группе G, так как в параллельном матче "Ювентус" разгромил "Ференцварош" (4:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре Лиги чемпионов "Динамо" на НСК "Олимпийский" уступило итальянскому "Ювентусу" (0:2), а во 2-м обидно сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" (2:2). .