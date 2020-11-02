"Барселона" – "Динамо": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" считается явным фаворитом поединка Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Команды проведут матч третьего тура на стадионе "Камп Ноу" в среду, 4 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Динамо. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Аналитики практически не сомневаются в победе хозяев поля. Ставки на соответствующее событие принимаются с коэффициентом 1,12. Ничья оценивается котировкой 8,50. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 23,00.

Отметим, что киевляне лишились сразу десятерых игроков на игру в столице Каталонии. Девять футболистов заразились COVID-19, а капитан команды Сергей Сидорчук не поможет партнерам из-за дисквалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1" в 8-м туре Премьер-лиги Украины.